В СБУ підтвердили, що на відео бойовиків українські військовополонені

Полонені, яких було показано на нещодавно опублікованому російськими ЗМІ відео, де бойовики «ЛНР» дозволяють додзвонитися семи військовослужбовцям Збройних сил України додому, дійсно є українськими заручниками.

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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит.

«Ми можемо підтвердити інформацію, що на цих відеокадрах зображені наші заручники», - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи підставні особи на відео чи ні.

«Я можу сказати про те, що дійсно СБУ проводить певну роботу з упізнання тих відеокадрів й наших заручників, яких на цих відеокадрах показано і які давали коментарі... Я можу лише підтвердити, що на цих відеокадрах дійсно є наші заручники, але з етичних міркувань ми не будемо розголошувати інформацію про їхні особи», - додав Тандит.

Як відомо, 22 листопада російське видання «Новая газета» опублікувало відео, на якому бойовики «ЛНР» дозволяють семи українським солдатам зателефонувати родичам. За даними видання, терористи дали можливість поговорити із сім'ями Сергію Гладкому, Анатолію Кучері, Владиславу Лактіонову, Олегу Якуніну, Олександру Іщуку, Артему Крину й Валентину Богдану.