Тука: є відчуття, що кремлівські начальники не бажають продовжувати окупацію Донбасу - вони хочуть його покинути

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що політично кремлівські начальники не бажають розширювати захоплену територію Донбасу, а хочуть її покинути, але на своїх умовах.

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Президент РФ Володимир Путін зараз намагається робити вигляд царя-миротворця, тому країна "почала на всіх майданчиках говорити про міжнародні місії", - розповів він на чаті в "Главреді".

"Разом з тим, виходячи з прагматизму і розуміння, що навіть маленький щур стає небезпечним, будучи загнаним у кут, завдання наших міжнародних партнерів — знайти для Путіна вихід з Донбасу, але такий, щоб він не втратив обличчя перед своїми виборцями", — зазначив чиновник.

За словами співрозмовника, у нього "є відчуття, що політичні кремлівські начальники не бажають розширювати територію — вони бажають її покинути". "Але на своїх умовах. Тут дуже тонка грань, і нам потрібно неухильно відстоювати інтереси держави, але при цьому шукати компроміси і на їх основі повертати Донбас під свій контроль", — додав Тука.