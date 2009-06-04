Герман пропонує ПР ще піти до церкви і подумати

Засідання фракції Партії регіонів, на якому мало бути ухвалено рішення, щодо створення коаліції з БЮТ, буде перенесено.

Про це "Українській правді" повідомила Ганна Герман.

За її словами, відповідну пропозицію вже почали обговорювати депутати фракції. Попередньо таке засідання планувалося на вечір четверга.

"Ми зараз думаємо про те, що треба перенести засідання фракції, щоб взяти якусь паузу, ще раз подумати, ще раз все зважити, і вийти з одним консолідованим", - сказала депутат.

"Можливо, нам потрібно кілька годин, можливо, доба. Я би пропонувала пережити Трійцю, піти до церкви, подумати. Походити з цими думками і вже у вівторок вийти і зробити якийсь рішучий крок", - зазначила Герман.

Вона також додала, що відповідна пропозиція ще не обговорювалася з лідером фракції Віктором Януковичем, але висловила сподівання, що він підтримає депутатів, оскільки "дослухається до їхньої думки".

Разом з тим, за її словами, рішення щодо перенесення засідання фракції не пов’язано з якимись суперечками між БЮТ і ПР щодо створення коаліції.

"Там процес завершений, і ми бачимо шлях, який може бути дуже успішним. Але нам треба цих 5 хвилин тиші", - сказала вона.