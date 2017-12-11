На вечір біля Печерського суду хочуть зібрати прихильників Саакашвілі

Соратники Міхеїла Саакашвілі оголосили про збір людей о 18:00 біля будівлі Печерського райсуду в Києві, де екс-главі Одеської ОДА обирають запобіжний захід. Про це повідомив "Рух нових сил" на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, підходьте до Печерського суду о 18:00. Сьогодні важливо протриматися до 22:00", - йдеться у повідомленні.

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"Прокурори не змогли пред'явити жодного доказу проти Саакашвілі, бо він нібито постійно міняв машини і залишав телефони", - додали у РНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

Під час засідання суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Олександра Говорущака.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.