Саакашвілі заспівав гімн України у суді (відео)

У Печерському райсуді Києва до початку судового засідання щодо Михеїла Саакашвілі він разом з прихильниками заспівав гімни України та Грузії.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Newsone.

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Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі пересадили з лави підсудних за склом на лаву до адвокатів.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили в Печерський райсуд Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

Опального політика затримали увечері 8 грудня і доставили в слідчий ізолятор СБУ.