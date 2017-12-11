Саакашвілі заспівав гімн України у суді (відео)
13:25, 11 грудня 2017Політика
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Гімн Грузії опальний політик співав разом зі своєю дружиною.
У Печерському райсуді Києва до початку судового засідання щодо Михеїла Саакашвілі він разом з прихильниками заспівав гімни України та Грузії.
Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Newsone.
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Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі пересадили з лави підсудних за склом на лаву до адвокатів.
Раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили в Печерський райсуд Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.
Опального політика затримали увечері 8 грудня і доставили в слідчий ізолятор СБУ.
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