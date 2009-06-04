Депутати збираються «з'їсти» Єханурова на сніданок

Питання щодо відставки міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА сьогодні у Верховній Раді не розглядатиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він не виключив, що це питання розглядатиметься завтра першим.

Пояснюючи причини відкладення розгляду питання щодо відставки Ю.ЄХАНУРОВА, В.ПИСАРЕНКО зауважив, що це пов’язано з необхідністю розглянути сьогодні низку важливих законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ пропонувала сьогодні, 4 червня, під час вечірнього пленарного засідання Верховної Ради розглянути питання щодо відставки Ю.ЄХАНУРОВА. Про це заявляв В.ПИСАРЕНКО.