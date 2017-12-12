Гігантські хороми та охорона: журналісти показали розкішний маєток Луценка, записаний на тестя (фото)

Журналісти "Центру протидії корупції" (ЦПК) показали маєток глави ГПУ Юрія Луценка під Києвом. Відповідні фото вони показали на своїй сторінці у Facebook.

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"3,2 км, або 7 хв на авто. Це - відстань між маєтками Пшонки та Луценка. Але будинки генпрокурорів близькі не тільки територіально, а й стилістично. Важко сказати, чи Луценкам вдалось переплюнути фірмовий "пшонка-стайл" (навряд чи), однак зовні все дуже схоже: гігантські хороми в котеджному містечку, охорона, поряд озеро, ліс", - йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, площа будинку Луценка складає 859 кв. м й нібито у кілька разів перевищує "хатинку" Пшонки.

Також у ЦПК розповіли, що все це записане на 76-річного батька Ірини Луценко (дружини глави ГПУ - Ред.), який все життя пропрацював на автобазі в Дубному.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура повідомила про підозру одіозному екс-заступнику Пшонки та показала його золоту лопату.