Гігантські хороми та охорона: журналісти показали розкішний маєток Луценка, записаний на тестя (фото)
Площа будинку Луценка, як стверджують журналісти, складає 859 кв. м.
Журналісти "Центру протидії корупції" (ЦПК) показали маєток глави ГПУ Юрія Луценка під Києвом. Відповідні фото вони показали на своїй сторінці у Facebook.
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"3,2 км, або 7 хв на авто. Це - відстань між маєтками Пшонки та Луценка. Але будинки генпрокурорів близькі не тільки територіально, а й стилістично. Важко сказати, чи Луценкам вдалось переплюнути фірмовий "пшонка-стайл" (навряд чи), однак зовні все дуже схоже: гігантські хороми в котеджному містечку, охорона, поряд озеро, ліс", - йдеться у повідомленні.
За словами журналістів, площа будинку Луценка складає 859 кв. м й нібито у кілька разів перевищує "хатинку" Пшонки.
Також у ЦПК розповіли, що все це записане на 76-річного батька Ірини Луценко (дружини глави ГПУ - Ред.), який все життя пропрацював на автобазі в Дубному.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура повідомила про підозру одіозному екс-заступнику Пшонки та показала його золоту лопату.