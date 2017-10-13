Прокуратура повідомила про підозру одіозному екс-заступнику Пшонки та показала його золоту лопату (фото)

Генеральна прокуратура України склала письмове повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Ренату Кузьміну за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого низкою статтей Кримінального кодексу України, зокрема, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, а також самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як відомо, під час обшуків колишніх чиновників було знайдено золоту лопату, нагадує у Facebook Лариса Сарган, прес-секретар генпрокурора Юрія Луценко. За її словами, цей інструмент було виявлено ще у грудні минулого року під час обшуку в будинку батька колишнього першого заступника Генпрокурора України часів Януковича.

Зазначається, що прокуратурою Черкаської області під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього першого заступника Генерального прокурора України та директора Державного підприємства «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» за вчинення ними особливо тяжких та тяжких злочинів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2008-2010 років на той час заступник та у подальшому перший заступник Генерального прокурора України, діючи за попередньою змовою в групі із директором ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами Адміністрації Президента України, шляхом зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, службових підроблень та використання завідомо підроблених документів, вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у м. Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій самовільно зайнятій державній земельній ділянці рекреаційного призначення, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

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Указаними спільними умисними злочинними діями заступника, а в подальшому першого заступника Генерального прокурора України, як службової особи правоохоронного органу, та директора ДП «КВ «Пуща-Водиця» ДУС АП України, як службової особи, державі згідно висновку судової експертизи завдано шкоду в розмірі понад 1,2 млн грн, яка в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Також, унаслідок зазначених злочинів у грудні 2010 року на той час перший заступник Генерального прокурора України протиправно набув у власність зазначене нерухоме майно незаконного походження, яке у 2010 році становило ринкову вартість майже 8,4 млн грн, що згідно з п. 3 примітки до ст. 209 КК України, перевищує 18 тис неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

"За результатами досудового розслідування 12.10.2017 заступник Генерального прокурора України склав письмове повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України", - додали у відомстві.

На теперішній час вжитими заходами встановити місцеперебування цієї підозрюваної особи не виявилося можливим. Відповідно до вимог КПК України підозрюваного оголошено у розшук, проведення якого доручено Нацполіції України та вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Також 12.10.2017 заступник Генерального прокурора України у присутності адвоката повідомив про підозру директору ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» ДУС АП України за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час на розгляді в суді перебувають клопотання прокурора про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та відсторонення від посади. За клопотанням органу досудового розслідування на зазначені незаконно одержані об’єкти нерухомості судом накладено арешт та у подальшому буде вирішено питання щодо їхнього повернення державі.

Як повідомляв УНІАН, екс-заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін перебуває за кордоном.