"Хтось дає $500, а хтось - тисячу": Саакашвілі про фінансування наметового містечка під Радою і мітингів

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі стверджує, що наметове містечко та організацію мітингів фінансують волонтери, друзі та небайдужі.

За словами опального політика, є тисячі українських маленьких і середніх бізнесменів, які також дають кошти, передає ТСН.

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"Звичайно, мені треба жити, заливати бензин і рухатися. Звичайно, це коштує грошей. Мені їх дають. Але це точно не гроші олігархів і не ФСБ. Це люди, які хочуть допомогти. Хтось дає 500 доларів, а хтось тисячу", - заявив Саакашвілі.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.