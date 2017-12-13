Саакашвілі розповів, хто повинен бути президентом України

Екс-президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, якого влада України звинувачує у захопленні державної влади та пособництві Януковичу і Курченко, запевнив, що не хоче бути президентом України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время.

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"У мене немає амбіцій бути президентом України. Президентом України однозначно повинен бути етнічний українець. Хоча етнічність в Україні – відносне поняття, але все одно, це має бути чоловік, який народився в Україні і все життя прожив в Україні. Я приїхав в Україну дуже юним, але тут не народився і все життя не прожив", - сказав Саакашвілі.

Він також розповів про свою останню розмову з Порошенком на Мальті та джерела фінансування своєї діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше музикант Святослав Вакарчук розповів про те, що у нього немає президентських амбіцій.