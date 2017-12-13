Саакашвілі розповів про свою останню розмову з Порошенком на Мальті

Екс-президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, якого влада України звинувачує у захопленні державної влади та пособництві Януковичу і Курченко, розповів, що президент Порошенко попереджав його про можливе позбавлення громадянства заздалегідь, а вже після повернення в Україну йому погрожували кримінальним переслідуванням. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время.

Читайте такожРозмову Саакашвілі з Курченком могли "склеїти" з різних уривків - експертиза

"[Остання розмова з Порошенком відбулася] на Мальті в березні цього року. Він мені погрожував і попереджав про наслідки. Тоді, правда, в основному про [позбавлення] громадянства натякав, що потім і зробив. А коли я вже повертався в Україну, вони мені погрожували конкретно кримінальними справами. Вони сказали, що влаштують мені Корбана", - розповів Саакашвілі. (Геннадій Корбан, екс-лідер партії "УКРОП", заарештований 31 жовтня 2015 року за підозрою в створенні організованого злочинного угруповання. Поїхав до Ізраїлю на лікування з дозволу суду, у вересні 2017 року заявив про намір незабаром повернутися в Україну - ред.)

Саакашвілі в черговий раз заявив про те, що розмов з Сергієм Курченком у нього не було. Екс-президент Грузії розповів, що його фінансово підтримують представники "середнього бізнесу".

"У нас зараз [фінансів] немає. Але те, що я в Україні існую, їм, пересуваюся, заливаю в машину бензин, у нас функціонує партія, звичайно, це допомагають люди. Що стосується мене чи соратників, що нам особисто хтось допомагає, то це наша особиста справа. І це точно не олігархи, точно не Росія. Тоді у нас було б набагато більше грошей. Це, як правило, середній бізнес", - розповів Саакашвілі.

Він підкреслив, що його конфлікт із владою України "треба припинити", адже він шкодить країні. Саакашвілі нагадав, що головний ворог українців - це президент РФ Володимир Путін.

"З підтримкою у мене проблем не буде. У мене інша проблема, що все це шкодить Україні. Тому це все треба припинити. Замість того, щоб говорити, який поганий Путін, всі переключилися на те, наскільки поганий Порошенко. Порошенко поганий? Мені здалося, що він негативний. Але чи повинні люди забувати через це про Путіна? Ні", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі: Що стосується мене чи соратників, що нам особисто хтось допомагає, то це наша особиста справа. І це точно не олігархи, точно не Росія. Тоді у нас було б набагато більше грошей. Це, як правило, середній бізнес

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня в Києві. Генпрокуратура оголосила Саакашвілі у розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає. 11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.