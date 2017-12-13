ЗМІ дізналися, як гроші Курченка передавали оточенню Саакашвілі

Олігарх часів Януковича Олександр Курченко передавав кошти для акцій протесту "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі через свого соратника, екс-голову правління "Брокбізнесбанку" Олександра Динника, який також переховується в Російській Федерації.

Це прізвище згадується в тому числі і в тесті підозри Саакашвілі, повідомили ТСН.ua джерела у Генеральній прокуратурі.

Згідно з даними слідства, Курченко та Динник зараз співпрацюють з ФСБ. У вересні цього року вони вступили в злочинну змову із Саакашвілі. Так, Динник спілкувався від імені Курченка із соратником Саакашвілі Дандадзе.

Що цікаво, спочатку було домовлено, що в період жовтня-грудня Курченко мав передавати на акції протестів по 1 мільйону доларів щомісяця.

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Саакашвілі у свою чергу мав організовувати дії, які б призвели до перевиборів президента та Верховної Ради, а потім забезпечити прихід до влади підконтрольним йому людей. Ці люди повинні були сприяти зняттю арештів з майна Курченка в Україні.

"У період жовтня-листопада Курченко передав Диннику 327 тисяч доларів та 125 тисяч євро. 11 листопада приблизно о 23 годині вечора гроші для масових акцій потрапили до соратника Саакашвілі Дангадзе. Йому передали 115 тисяч доларів неподалік метро "Петрівка", що в Києві", - розповіли співрозмовники ТСН, та не змогли уточнити, хто саме здійнював передачу.

Вже 19 листопада в Оболонському районі Дангадзе передали 125 тисяч євро і 2 тисячі доларів, додали джерела.

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив записи розмов екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі із соратником екс-президента України Віктора Януковича, українським бізнесменом–втікачем Сергієм Курченком та соратників Саакашвілі з довіреною особою Курченка.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.