Саакашвілі розповів, про яку посаду мріє в Україні

Екс-президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що мріє стати мером Одеси. Про це він сказав в ефірі "24 каналу".

"Знаєте, чесно про що я мрію? Я хочу поїхати і стати мером Одеси. Я не жартую, реально. Я дуже хочу підняти Одесу. Але Одесу можна підняти, тільки якщо зміняться всі правила гри», - сказав він.

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При цьому він знову наголосив, що не хоче бути президентом України.

«Я не можу бути президентом за визначенням. І я не можу довгостроково бути в українській політиці за визначенням, тому що я не хочу знову влазити в цю рутину. Мені потрібні великі прориви на краще. Потім я б залишився на Україні як звичайний громадянин», - розповів Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі заявляв про відсутність президентських амбіцій.