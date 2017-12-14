Спроба відновити старий Донбас буде злочином по відношенню до України - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що Україна вже не зможе повернути старий Донбас, більше того, спроби це зробити будуть злочином по відношенню до України.

Таку думку він висловив на чаті в "Главреді".

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"Україна вже туди не повернеться. Спроба відновити старий Донбас буде злочином по відношенню до України, величезним безцільним марнуванням грошей, це нікому не потрібно - ні державі, ні суспільству, ні самим шахтарям. Нам потрібно йти в майбутнє, до статусу постіндустріальної держави. Це потребує величезних інвестицій, політичної волі, яка полягає в тому, щоб відбити бажання мародерів на відбудові Донбасу. Зараз є відчуття, що занадто багато політиків на проекті відновлення хочуть нагріти руки", - заявив політик.

Він також додав, що «навіть співробітники Академії Наук стверджують, що колишнього Донбасу вже не буде - індустріального сировинного монстра, що живе в XIX столітті».

Як повідомляв УНІАН, Тука також пояснив, чому Україна не змогла утримати Крим.