Тука пояснив, чому Україна не могла утримати Крим

Під час початку російської агресії в 2014 році Україна не могла утримати Крим, однак за нього варто боротися.

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив на чаті у "Главреді".

Він нагадав, що під час захоплення півострова РФ 80% співробітників СБУ зрадили Україну й присягнули агресору.

"Там, де місцева влада зрадила, ми втратили Україну. Там, де місцева влада дала відсіч — ми Україну зберегли. Якби Україна дала відсіч у Криму, події могли б розгортатися набагато гірше, ніж сталося в результаті. Якби там одразу почалося збройне протистояння, нам би треба було відправляти ЗСУ в Крим, тому що і за рівнем підготовки, і за рівнем забезпечення військові РФ мали перевагу. Якби ми тоді встряли, я впевнений, у нас не вистачило б сил ще витримати удар на Сході. Харків, Дніпро, Запоріжжя — це ж все було", — заявив він.

Читайте такожТука про відносини з РФ: наше завдання – прагнути роздрібнити Росію на частини

На його думку, якби Україну втягнули в конфлікт у Криму, то у нас сил на два фронти просто не вистачило.

"Крім того, Росія могла б почати повноцінну війну, оскільки на півострові крім "козачків" була величезна кількість легальних російських військ. І у випадку дій проти "регулярів" ми б миттєво отримали звинувачення в тому, що "бандерівська хунта пішла на русский мир", і ми б отримали відповідь від регулярної армії", — додав Тука.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.