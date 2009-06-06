Литвин: найближчим часом будуть зміни у складі уряду

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що в найближчий час будуть зміни у складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами спікера, у ВР вже зареєстровано ряд проектів постанов щодо кадрових змін (йдеться, зокрема, про відставку міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА – УНІАН), і вони будуть підтримані парламентом.

В.ЛИТВИН також вважає, що ці кадрові зміни будуть підтримані і в суспільстві .

Водночас голова ВР підкреслив, що в разі створення нової коаліції “будуть значні кадрові зміни, оскільки призначення-звільнення будуть відповідати домовленостям між основними учасниками політичної гри”.