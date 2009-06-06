Бютівці з Західної України радилися з Тимошенко окремо

На засіданні фракції БЮТ у п’ятницю ввечері відбулося рейтингове голосування про участь блоку Тимошенко у коаліції з Партією регіонів. Майже вся фракція проголосувала за входження до коаліції.

"Проти коаліції БЮТ і Януковича виступили тільки 9 депутатів з понад 120 присутніх", - розповів співрозмовник "Української правди".

Тимошенко попросила не вважати це голосування офіційним, оскільки у зборах не брала участь частина депутатів-опонентів цього рішення.

Зокрема, на засіданні фракції була відсутня група депутатів із Західної України.

Вони окремо зустрічалися з Тимошенко в п’ятницю вдень у Будинку уряду, де вона намагалася переконати їх в необхідності коаліції.

Очікується, що остаточне рішення з цього приводу БЮТ ухвалить на зборах фракції у вівторок.