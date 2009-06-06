Тимошенко проти пролонгації повноважень нинішнього парламенту?

На засіданні фракції БЮТ обговорювалася неприпустимість продовження повноважень нинішньої Верховної Ради до 2014 року. Про це "Українській правді" повідомив заступник голови фракції Богдан Губський після закінчення засідання.

"Ми обговорили питання, пов’язані зі змінами до Конституції", - сказав депутат.

Губський зазначив, що остаточне рішення ухвалено не було. "Питання створення широкої коаліції не ставилося на голосування", - сказав депутат.

"Але всі, хто виступав, говорили проти продовження повноважень парламенту до 2014 року, і прем’єр також сказала, що не підтримує це", - заявив Губський.

За його словами, стосовно інших пунктів проекту Конституції "іде дискусія".

Губський сказав, що створення широкої коаліції є відповіддю на пропозицію Тимошенко, озвучену нею восени минулого року, про об`єднання навколо уряду для боротьби з кризою.

"Особисто я виступаю за створення коаліції чотирьох політичних сил – Партії регіонів, БЮТ, блоку Литвина і НУНС", - сказав Губський.