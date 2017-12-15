Вибори президента Росії призначили на річницю анексії Криму

Президентські вибори в Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму. Таке рішення було прийнято на засіданні Ради Федерації, передає "ТАСС".

Протягом п'яти днів (максимум до 20 грудня) постанову Ради Федерації має бути опубліковано, після цього вважатиметься, що виборча кампанія офіційно стартувала.

За словами голови комітету верхньої палати з конституційного законодавства і держбудівництва Андрія Клішаса, постанову Ради Федерації про призначення виборів президента РФ на 18 березня 2018 року буде опубліковано 18 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента Росії 6 грудня.