Янукович сьогодні розкаже Україні, що йому підказує серце

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні виступить на центральних телеканалах із заявою щодо виборів Президента України та питань, пов’язаних з переговорами про створення нової коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Як ідеться у зверненні, В.ЯНУКОВИЧ виступає за реформування Конституції України, інститутів влади та економіки, адже “збереження ситуації в нинішньому вигляді загрожує не лише нашому економічному добробуту... Це загрожує існуванню нашої незалежної держави”, але рішення щодо реформ “не може прийматися кулуарно, в таємниці від народу”.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що прискорювати реформи необхідно не коштом обмеження прав громадян.

Як заявляє лідер Партії регіонів, “вибори глави держави у парламенті, безперечно, заощадили б кошти і час, які можна і треба було б використати для швидкої реалізації антикризової програми. Але водночас цей шлях породив би у суспільства сумнів у прозорості наших дій, у повазі до людей з боку влади”.

Тому, наголошує В.ЯНУКОВИЧ, Президент України повинен бути обраний на прямих всенародних виборах, особливо зараз, коли новому Президенту необхідно реалізовувати непрості завдання, можливо, впроваджувати непопулярні реформи.

За його словами, пройдений шлях до об’єднання залишається спільним надбанням, і “ми обов’язково використаємо його. Це відбудеться одразу після президентських виборів”.

Як вважає В.ЯНУКОВИЧ, обраний всенародним голосуванням лідер держави зможе об’єднати країну.

Він наголосив, що приймає це рішення однозначно. “Серце підказує мені – обрання президента всенародно на прямих виборах - це єдиний правильний вибір, на який слід зважитися. І я його роблю”, - заявив лідер Партії регіонів.