Як Україна хоче обирати Президента (опитування)

Переважна більшість українців вважає, що вибори Президента України повинні проводитися виключно всенародним голосуванням громадян - 78,2% і лише 4,3% мають протилежну думку.

Такими є результати всеукраїнського телефонного опитування «Який механізм виборів Президента підтримують виборці України?», проведений Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна з 3 по 6 червня 2009 року.

83,4% опитаних респондентів негативно ставляться до ідеї проведення виборів Президента у Верховній Раді, у тому числі 65,2% - повністю негативно, 18,2% - скоріше негативно. 7,2% опитаних характеризують ідею проведення виборів президента у парламенті позитивно, у тому числі 2,1% - повністю позитивно, 5,1% - скоріше позитивно. Не мають чіткої позиції з цього питання 9,4%.

У першу чергу респонденти впевнені, що вибори Президента у Верховній Раді призведуть до негативних наслідків, таких як: узурпації влади – 28,3%, посилення корупції – 27,5%, відсутності звітності влади перед виборцями – 26,4%.

У той же час менша частина респондентів звертають увагу на позитивні наслідки такого нововведення: 8,9% очікують зменшення витрат партій на вибори, 8,2% - економію бюджетних коштів під час кризи, 7,3% - політичну структуризацію суспільства, 5,1% - відсутність фальсифікацій на виборах Президента, 4,5% - зменшення політизації суспільства.

23,4% опитаних зазначили, що їм важко оцінити наслідки таких змін механізму виборів Глави держави.

Проти подовження повноважень чинної Верховної Ради виступають 79,3% респондентів (з них повністю негативно - 57,8%, скоріше негативно – 21,5%). 7,1% бачать у подовженні повноважень Ради позитивні моменти, зокрема 2,3% ставляться до цього повністю позитивно, 4,8% - скоріше позитивно. 13,6% респондентів не визначилися із ставленням до ідеї подовження повноважень парламенту.

Телефонне опитування проводилося з 3 по 6 червня 2009 року у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно випадковій вибірці, було опитано 1500 респондентів у віці від 18 років. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.