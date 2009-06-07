Тимошенко: переговори йшли, але Янукович поставив на них крапку

“Я вірила, що відбудеться єднання всіх політичних сил України” – заявила прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко у своєму телевізійному зверненні. За її словами, БЮТ ПР, Блок Литвина та більша частина НУ-НС “погодилися об’єднатися заради вас, а не як говорить чорна пропаганда заради дерибану”.

Тимошенко нагадала, що саме вона закликала негайно забути про всі політичні суперечки. І сама “з того моменту почала працювати на об’єднання”.

“Переговори йшли надзвичайно важко, але все таки йшли. На жаль, сьогодні Віктор Янукович поставив на них крапку, - заявила прем’єр. - Одноосібно через гучну заяву вийшов з переговорного процесу”.

Серед іншого Юлія Тимошенко ще раз обґрунтувала необхідність конституційної реформи: “Для протидії економічній кризі спочатку треба подолати кризу політичну”, - заявила вона. “Конституційні зміни 2004 року зробили державу слабкою, некерованою. Зміни до Конституції треба ухвалити негайно, бо чинна конституція працює на знищення держави”.

Саме для цього “разом з переговорами про об’єднання ми важко напрацьовували необхідні зміни до Конституції, які мали прийматися після загальнонаціонального референдуму”, - заявила Тимошенко. За її словами, у цих змінах не було ані продовження терміну повноважень Верховної Ради, ані обрання Президента в парламенті, ані обмеження свободи слова. До цього Тимошенко додала, що попередні переговори були зруйновані саме через вимогу записати до Конституції положення про обрання Президента у парламенті. А Віктор Янукович, за словами прем’єра, буквально у п’ятницю “запропонував мені особисто такі екзотичні зміни до Конституції як встановлення мінімально можливого віку для кандидатів у президенти на межі 50 років”. Прем’єр стверджує, що вона категорично відмовилася.

“Фактично єднання було досягнуто. Наша політична сила йшла на великі, небачені компроміси”, - сказала Тимошенко. “На жаль, приватні амбіції, особисті інтереси знову перемогли... Сьогодні краще промовчати, які протидії чиняться моїй роботі. Сьогодні я з цією кризою віч-на-віч, а усі інші свідомо протидіють моїм зусиллям, але я не відступлюся ні на крок”.

Також прем’єр подякувала за готовність до широкої коаліції своїм колегам по фракції, по демократичній коаліції, які зрозуміли, що це необхідно “за те, що вони наступили собі на горло, мусили принести в жертву своє бачення та свої переконання”.