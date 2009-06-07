Тимошенко: я йду на президентські вибори і переможу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що переможе на наступних президентських виборах.

Про це вона заявила в ефірі центральних телеканалів у неділю.

«Саме тому і саме зараз, щоб довести, що ви недарма стояли на всіх майданах країни, я заявляю, що йду на президентські вибори і переможу. Я вірю і знаю, що українська політика колись буде чистою і чесною, буде сильною та непродажною. Я вірю і знаю, що Україна буде такою, як ми її омріяли – європейською і красивою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, зараз особисті інтереси у переговорному процесі щодо консолідації всіх політичних сил знову перемогли.

«Це принижує і ганьбить країну, її громадян. На жаль, і сьогодні в Україні бракує політиків, здатних покласти на вівтар національних інтересів свої власні інтереси. На жаль, в Україні і досі перемагають обман, інтриги, зради та підлість. Прикро і сумно від цього, але це так», - вважає глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, незважаючи на безрезультатність переговорів, вона продовжуватиме боротьбу з економічною кризою. «Я хотіла би, щоб і Віктор ЮЩЕНКО як Президент країни, так само став поряд, а не чинив перешкоди. Об’єднання зусиль для подолання біди важливо, але це якраз той випадок, коли краще промовчати, які протидії чиняться моїй роботі, роботі уряду. Від імені всіх українських політиків прошу пробачення у вас за те, що цього разу єднання не вийшло. Але ми ще поборемося», - заявила прем’єр-міністр.