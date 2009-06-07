Тимошенко стверджує, що хрест на ширці поставив особисто Янукович

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ одноосібно вийшов з переговорного процесу про об’єднання чотирьох політичних сил.

Про це вона заявила в ефірі центральних телеканалів у неділю.

«Переговори йшли надзвичайно важко, але все ж таки йшли. На жаль, сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу і зробив гучну політичну заяву, поставивши, власне кажучи, хрест на об’єднанні”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що розраховувала, що саме сьогодні, в свято Святої Трійці, відбудеться об’єднання чотирьох політичних сил – Партії регіонів, БЮТ, Блоку Литвина та більшої частини НУНС.

“Я вірила, що в цей важливий день відбудеться єднання всіх політичних сил України задля однієї мети – захисту вас, ваших дітей та країни від глобальної світової біди, від вбивчої фінансово-економічної кризи”, - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала всім партнерам по демократичній коаліції за розуміння і підтримку ідеї переговорного процесу з Партією регіонів про консолідацію, незважаючи на те, що цей альянс був не зовсім природним.