Заяви про провокацію та заклики вибачитись: українські політики прокоментували штурм Жовтневого палацу

У неділю, 17 грудня, прихильники Міхеіла Саакашвілі на чолі із своїм лідером влаштували черговий «Марш зі імпічмент». Під час свого виступу зі сцени Саакашвілі повідомив, що у Жовтневому палаці буде «штаб» протесту, після чого разом із мітингувальниками вирушив туди.

Як передає ТСН, на той час у палаці відбувався джазовий концерт (деякі провладні депутати писали, що там був дитячий ранок), тож на заваді мітингувальникам стали нацгвардійці та поліцейські. У підсумку виникла велика сутичка, під час якої сторони конфлікту застосували газ, петарди і навіть дерев’яну колоду.

У підсумку постраждали 32 правоохоронці та близько 20 демонстрантів, поліція відкрила три кримінальні провадження. Мітингувальникам не вдалося увійти до Жовтневого палацу і вони повернулися до свого наметового містечка біля Верховної Ради.

Що це було і навіщо, не зрозуміли навіть ті, хто перебуває по одній стороні барикад із Саакашвілі.

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Зокрема, народний депутат Сергій Лещенко, який брав участь у «Марші за імпічмент» як рядовий мітингувальник, зазначив, що він був дуже здивований таким перебігом подій. «Цим вчинком можна зруйнувати залишки довіри серед політичних однодумців та відштовхнути суспільство», - написав він у Facebook.

Однопартієць Лещенка Мустафа Найєм також не розуміє, навіщо був потрібен штурм Жовтневого палацу. «Зараз такі дії підривають довіру до вуличних акцій і дискредитують протест як явище. І незалежно від того, чим керуються ініціатори, це дуже зручний пас тим, хто зацікавлений у збереженні стату-кво», - зазначив депутат.

Єгор Соболєв порадив «перш ніж закликати людей зі сцени, треба думати, куди ти їх кличеш. Кожен крок має бути прорахований та вчасно пояснений людям».

Народні депутати, які входять до парламентської коаліції, звинувачують Саакашвілі та його прихильників у тому, що вони «штурмували Жовтневий палац, коли там були діти».

Представник «Народного фронту» Антон Геращенко запевняє, що «група бойовиків Саакашвілі намагалася захопити палац, коли там перебували сотні дорослих та дітей». Він зазначив, що там був новорічний дитячий ранок, хоча в афіші закладу мова йде лише про джазовий концерт.

Народна депутат від «БПП» Ірина Геращенко вважає, що депутати, які взяли на поруки Саакашвілі, мають «вибачитися перед суспільством і особисто - перед батьками і дітьми, заблокованими агресивними ідіотами у Жовтневому».

Сам Саакашвілі вже звинуватив владу у провокації у Жовтневому палаці і запевняє, що не призивав своїх прихильників до штурму.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.