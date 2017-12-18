Саакашвілі прокоментував штурм Жовтневого палацу (відео)

Лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що більшість людей, які причетні до штурму, були у балаклавах і ніхто з них не затриманий.

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Про це політик заявив в ефірі телеканалу ZIK. «Ми сьогодні зробили заяву, зокрема для міжнародної спільноти, про те, що нинішні події під Жовтневим палацом – це добре спланована провокація. Її метою була дискредитація мирного протесту, адже сьогодні була чергова мирна демонстрація», – заявив Міхеїл Саакашвілі.

Окрім цього, він зазначив, що «Рух нових сил» повністю відмежовується від штурму Жовтневого палацу.

«Ми вважаємо, що не повинно бути будь-яких закликів до штурму будівель. Тим більше зараз ми знаходимось у Жовтневому палаці (місце розташування студії телеканалу ZIK – ред.), для чого його штурмувати? Я ж спокійно сюди увійшов», – зазначив екс-президент Грузії.

Тому, за його словами, слова про те, що були певні заклики до штурму не відповідають дійсності.

Окрім цього, він попросив у ведучої продемонструвати відео, на якому він звернувся до своїх прихильників з чітким проханням не вестись на провокації та відмовитись від штурму Жовтневого.

«Ми закликали міжнародну спільноту до розслідування того, ким були ці провокатори, хто кидав петарди, хто закликав людей до штурму. Більшість з тих людей були у балаклавах і, як я розумію, ніхто з них не затриманий. Я хочу, щоб ці люди були покарані», – заявив екс-очільник Одеської ОДА.