Посол ЄС: рішення суду про звільнення Саакашвілі свідчить, що Україна – правова держава

Рішення суду про звільнення затриманого лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі свідчить, що Україна є правовою державою, уважає голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі. Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна", яке вийшло в понеділок.

Він зазначив, що всі політичні сили в Україні повинні мати право висловлювати свою точку зору.

"Однак політичні опоненти повинні робити це в повній відповідності із законодавством України й уникати того, що може призвести до насильства. Що стосується пана Саакашвілі, то ми сподіваємося, що з ним будуть вестися також за законом. Ми стежимо за розвитком ситуації, адже Україна – демократична держава, а значить усе повинно відбуватися у відповідності із законодавством. І, до речі, той факт, що суд прийняв рішення звільнити пана Саакашвілі, свідчить про те, що Україна – правова держава", – сказав Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28 ), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256). Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їхньої кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.