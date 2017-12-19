Кернес підписав з ЄБРР угоду щодо продовження будівництва метро в Харкові

Мер Харкова Геннадій Кернес, обраний від партії «Відродження», підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку угоду про фінансову підтримку будівництва метро в Харкові.

Церемонія підписання відбулася 19 грудня у Харківській міській раді.

Документ, що підтверджує юридичні, фінансові та технічні домовленості з кредитування подальшого прокладання метро, підписали харківський міський голова Геннадій Кернес і директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Отож, завдяки угоді місто отримало 160 млн євро на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену. Другу частину кредитних ресурсів – також 160 млн євро – надав Європейський інвестиційний банк.

Як зазначив Геннадій Кернес, підписана угода є перемогою усіх харків’ян.

«Сьогодні ми поставили крапку в складному переговорному процесі. За останні шість років була проведена колосальна робота, щоб отримати фінансування для реалізації проекту продовження будівництва третьої лінії Харківського метрополітену, придбання нового рухомого складу і будівництва на цій лінії електродепо. Це були тривалі, але дуже ефективні переговори. В результаті ми отримали прозорий, ретельно опрацьований проект, в успішності якого ніхто не сумнівається. І сьогодні, підписавши угоду, ми перейдемо вже безпосередньо до реалізації втілення проекту в життя. Я, як і всі харків’яни, вважаю це великою перемогою і вітаю усіх нас. І я вірю, що ми прокладемо метрополітен!» – сказав міський голова.

Він зазначив, що внаслідок бюджетної децентралізації Харків збільшив обсяги своїх фінансових ресурсів, і це дасть змогу міській владі співфінансувати будівництво метро.

Своєю чергою Шевкі Аджунер підкреслив, що підписання угоди з Харковом стало для ЄБРР одним із найбільших інвестиційних проектів цього року.

«Я б хотів відзначити роль міського голови Геннадія Кернеса і всіх виконавчих органів у реалізації цього проекту, спрямованого на те, щоб зробити життя харків’ян комфортнішим. Упевнений, що всі жителі міста належно поцінують ваші зусилля щодо поліпшення їхнього побуту за рахунок будівництва нових станцій метро. Цей проект стане своєрідним стандартом і прикладом, як треба реалізовувати такі проекти в інших містах», – сказав Шевкі Аджунер.

Нагадаємо, під час роботи над Державним бюджетом на 2018 рік була врахована правка народних депутатів групи «Партія «Відродження», яка визначає механізм надання субвенції з держбюджету міському бюджету Харкова на реалізацію проекту «Продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові».

11 грудня керівники Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку за участю Президента України Петра Порошенка підписали Угоду про фінансування інвестиційного проекту для Харківського метрополітену.

Отож, Харків заручився державними гарантіями на отримання кредитних ресурсів у сумі 320 млн євро на відкриття двох нових станцій – «Державінської» та «Одеської», будівництво Олексіївського електродепо і закупівлю 85 вагонів рухомого складу.