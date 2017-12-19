Захід не піддався "втомі від України", бо вже забагато пов’язано з нею - ЗМІ

"Час називати лопату лопатою в Україні", - пише Financial Times, зазначаючи, що реформи, які почались після Майдану 2014 року, зараз перебувають в стагнації, передає Голос Америки. Політичні лідери номінально заявляють про відданість реформам, а, натомість, готуються до президентських та парламентських виборів 2019 року, йдеться в статті.

Читайте такожУ НАТО назвали три головні пріоритети на 2018 рік для зближення України з Альянсом"Вкорінена бюрократія" знову здобуває вплив. Українське суспільство втратило віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу, як і обіцяли.

Ці події є загрозливими, адже антикорупційні реформи мають продовжуватись, щоб ця незалежна держава процвітала. Стабільна Україна є важливою для безпеки Центральної та Східної Європи. Дуже сумно, що Україна страждає від російської анексії Криму 2014 року і військового втручання на Донбасі. Однак, коли Україна відхилиться від шляху внутрішніх реформ, вона стане більш вразливою для впливу Росії, менш ймовірно, що вона буде процвітати як незалежна країна, йдеться в статті.

Ці виклики відомі на Заході. Держсекретар РексТіллерсон наголосив: "Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції".

Певним чином дивно, що Захід не піддався "втомі від України". Очевидно, забагато вже пов’язане з Україною, зазначається у статті.

Звичайно, не можна говорити про те, що нічого не було досягнуто. Серед позитивів видання відзначає "реформи ціноутворення на газ під керівництвом прем’єр-міністра Гройсмана", однак, все ж наголосивши, що в вересні незалежний представник наглядової ради «Нафтогазу» пішов у відставку через "зростання політичного втручання".

Надихає те, що підтримка США залишається непорушною, а Угода про асоціацію України з ЄС створює можливості економічного зростання, йдеться в статті. Західні лідери не бажають домовлятись з Росією за спиною України.

"Однак, чим більше економічного прогресу досягає Україна, тим більше спокуса для лідерів зволікати з подоланням корупції. Це те, що відбулось за Порошенка. Хто б не переміг в 2019 він має бути достатньо сміливим, щоб йти іншим шляхом. Незалежність країни та добробут українського суспільства потребують саме цього", - зазначає видання.