Заохочення України проводити реформи є пріоритетом для Тіллерсона - Держдеп

Український уряд зробив багато, але повинен виконати все те, що пообіцяв - створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи, і уряд США про це нагадує Києву у прямих розмовах.

Про це на слуханнях у Сенатському комітеті з питань міжнародних відносин повідомили посадовці Державного департаменту, відповідальні за співпрацю з Україною, пише Голос Америки.

Сьогодні український уряд блокує дві великі антикорупційні ініціативи, відступаючи від своїх обіцянок імплементувати енергетичну реформу та переслідуючи НАБУ та Антикорупційний комітет Верховної Ради.

«Чи піднімали Ви це питання з Порошенком? Чи президент, чи віце-президент висловлювали свої занепокоєння президенту Порошенку стосовно відходу від енергетичної та антикорупційної реформ?» - запитували сенатори у посадовців Держдепу.

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Помічник державного секретаря Весс Мітчелл заявив, що це величезний пріоритет для держсекретаря Тіллерсона, про що він говорив неодноразово, додавши, що у цьому контексті хоче поаплодувати Верховній Раді та уряду за надзвичайний поступ щодо проведення реформ, який було зроблено з 2014 року.

"Ми навіть не могли і мріяти про такий прогрес, якого вони досягли за такий короткий час. Держсекретар Тіллерсон зробив це своїм пріоритетом - заохотити українців триматися шляху реформ", - сказав він.

"Провести реформи не тільки у більш легких галузях, але впровадити більш складні структурні реформи. І це особливо стосується створення антикорупційного суду та проведення енергетичної реформи, зокрема у питанні газових тарифів. Обидва ці кроки критично важливі для продовження надходження допомоги МВФ. Я неодноразово піднімав ці питання з паном Порошенком, з Гройсманом, міністром Клімкіним, паном Парубієм та іншими. Ми також координуємо нашу співпрацю з МВФ, щоб наші позиції були узгоджені", - розказав помічник державного секретаря.