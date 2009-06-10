Янукович закликає політичних партнерів до співпраці

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає політичних партнерів з Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина до конструктивної співпраці для проведення необхідних державі реформ.

На цьому наголошується у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві В.ЯНУКОВИЧА.

”Рішення йти на всенародні вибори Президента України – дуже відповідальне.

Ми повинні зараз подбати про те, щоб майбутні вибори не розділили Україну, не розділили людей, так, як це сталося у 2004 році. Щоб не було в результаті переможених і принижених”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, “якщо всі, хто прийняв рішення йти в Президенти, матимуть розуміння саме такої логіки процесу, якщо майбутні кандидати ставитимуть собі завдання не нищити опонента, а допомогти Україні, підсилити державу і підтримати людей, то це буде наша спільна перемога”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “нині багато дискусій відбувається навколо того, якою буде доля тих ідей із змін до Конституції, які ми напрацювали разом з нашими партнерами з БЮТ та Блоку Литвина під час переговорів, які велися”.

“Відразу скажу – я проти того, щоб перекреслювати ті добрі рішення, на яких ми спільно зійшлися. Є питання, які не обов’язково відкладати на період після виборів”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, висловивши переконання, що “ми можемо знайти підтримку в парламенті для, наприклад, таких необхідних змін до Конституції, якими є, скажімо, реформа судоустрою чи децентралізація місцевого самоврядування”.

На думку політика, “дуже важливо не марнувати час, і вже зараз реалізовувати ті реформи, які так необхідні нашій державі”.

“Ми повинні законодавчо дати більшу свободу регіонам, реформувати судоустрій, прийняти інші зміни до Конституції, яких чекає вся країна”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ і закликав політичних партнерів до співпраці.

“Я усвідомлюю, що моє рішення йти на всенародні вибори, а не на вибори в парламенті не всі сприйняли з розумінням. Але я справді не можу інакше. Бути Президентом Верховної Ради, при всій повазі до парламенту, – цього замало, щоб підняти такий важкий вантаж, яким є зараз завдання подолати кризу. Для цього треба бути Президентом всього народу. Адже щоб справитися з тими викликами, які стоять перед державою, потрібна підтримка усіх людей”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як він також наголосив, “майбутній Президент України, який зможе опиратися на могутнє плече українського народу, який буде визнаний світовою спільнотою, який матиме добрі взаємини з державами – сусідами зможе домогтися відродження України”.

”Я закликаю сьогодні усіх – не марнуймо час на всілякі дрібні з’ясування стосунків, на суєту, на змагання хто кого болючіше образить – віддаймо наші сили для реформ. Те, що можна зробити вже зараз, не відкладаймо на завтра. Ось вам моя рука, рука фракції Партії регіонів – ми готові до конструктивної співпраці і чекаємо від вас такого ж відповідального кроку”, - підсумовується у заяві політика.