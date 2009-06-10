Янукович роздав ролі на вибори

Партія регіонів на засіданні президії політради затвердила керівників президентської виборчої кампанії. Як повідомила «Делу» нардеп від Партії регіонів Ганна Герман, Віктор Янукович запропонував політраді кандидатуру Миколи Азарова на пост глави передвиборчої кампанії і виборчого штабу в одній особі. «Цю кандидатуру члени президії підтримали», — відзначила Ганна Герман. На тому ж засіданні «регіонали» затвердили заступників глави виборчої кампанії по напрямах. За креатив і ідеологію відповідатиме Борис Колесников, який одночасно займатиметься виборчими штабами на сході України.

Нинішній перший віце-спікер Олександр Лавринович займатиметься юридичним супроводом кампанії. А представник так званої «групи Фірташа» в Партії регіонів Сергій Льовочкін супроводжуватиме кандидата в президенти Януковича в поїздках. Володимир Рибак займеться орг-питаннями, а Ганна Герман незмінно займатиметься зв`язками з громадськістю і ЗМІ. В той же час у «регіоналів» залишилося невирішеним питання про керівників обласних штабів. Як повідомив Олександр Лавринович, це питання поки не піднімалося на фракції. «Все вирішить політрада», — додав він.

У блоці прем`єр-міністра Юлії Тимошенко поки не готові назвати весь керівний склад своєї виборчої кампанії. Проте вчора стало відомо, що перший віце-прем`єр Олександр Турчинов вже одержав розпорядження зайнятися формуванням штабу.

«Бютівець» Володимир Іваненко не виключив, що найближчим часом відбудуться зміни у складі обласних парторганізацій. «Може, когось поміняють, але в основному всі керівники партосередків залишаться», — відзначив він.

Як повідомляє «Дело», посилаючись на джерела, Юлія Тимошенко не задоволена роботою деяких західних обласних парторганізацій і планує змінити їх керівників.