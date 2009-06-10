Кабмін скоротив держзамовлення у вузах

Кабінет міністрів України за пропозиціями Міністерства освіти і науки скоротив державне замовлення на 2009 рік на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах на більш як 10%.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, 5 червня Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2009 році.

Порівняно з 2008 роком, зменшилась кількість випускників загальноосвітньої школи на 15 тисяч осіб та випускників повної загальноосвітньої школи на 37 тисяч, а також зменшилася кількість зареєстрованих для проходження тестування на 50,7 тисяч осіб. Зважаючи на це, загальне зменшення обсягів прийому для вищих навчальних закладів України за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста становить 13,2% (за денною формою навчання 13,1%), за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 11,5% (за денною формою навчання на 11 %).

Для вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОН, державне замовлення визначено:

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста — 46,5 тис. місць (87,5% державного замовлення 2008 року);

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 99,2 тис. місць (88,7% державного замовлення 2008 року);

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста — 57,5 тис. місць (90,3% державного замовлення 2008 року);

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра — 25,8 тисяч місць (90,1% державного замовлення 2008 року).

Уряд підтримав ініціативи міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА щодо збереження державного замовлення за напрямами підготовки (спеціальностями): «Декоративно-прикладне мистецтво», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Діловодство», «Організація туристичного обслуговування», «Організація обслуговування в готелях», «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня студентські організації виступили проти намірів Кабінету міністрів України затвердити зменшення обсягів прийому на навчання до державних вищих навчальних закладів у 2009 році.

За даними студентських організацій, уряд додатково збирається позбавити права отримувати вищу освіту за державні кошти близько 10% студентів.

4 червня міністр освіти та науки І.ВАКАРЧУК заявив, що скорочення держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах відбувається через кризу.