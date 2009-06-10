Герман: люди вже знають, хто буде наступним Президентом

Народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) пропонує скоротити термін проведення президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні у своєму виступі з трибуни Верховної Ради.

«Скороченням кампанії ми доб’ємося економії коштів і часу і не дамо одне одного поливати брудом», - пояснила Г.ГЕРМАН, додавши, що «люди вже знають, хто буде наступним Президентом України».

Водночас Г.ГЕРМАН наголосила на необхідності продовження переговорів між різними політичними силами. Але цей процес повинен бути прозорим, зазначила народний депутат.