Єханурова може змінити Богатирьова?

Хто сяде у крісло міністра оборони? У Президента є дві кандидатури. Про це 5 каналуповідомили джерела у парламенті. Претенденти - начальник Генштабу збройних сил Сергій Кириченко і Секретар РНБО Раїса Богатирьова.

У кулуарах Верховної Ради - портфель чільника міноборони пророкують Сергію Кириченку. Напередодні Віктор Ющенко обіцяв визначитися з претендентом і сьогодні зробити подання до Верховної Ради. Посада міністра оборони є вакантною від минулої п`ятниці, коли депутати відправили у відставку Юрія Єханурова. Прем`єр звинуватила його у корупції.