Тимошенко спростовує заяву Ющенка про надруковані 4 млрд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що НАК «Нафтогаз України» для виконання своїх зобов`язань перед російським ВАТ «Газпром» використовував емісійні кошти у розмірі 3,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ні про які емісійні кошти не йдеться, залучені кредитні ресурси НАК «Нафтогаз», які буде повернуто відразу після того, як газ із газових сховищ продаватиметься споживачам. Це нормальна світова практика. І нічого екстраординарного тут не немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр підтвердила, що фінансові розриви в бюджеті НАК «Нафтогаз» пов`язані з необхідністю закачування природного газу в підземні сховища для накопичення запасів.

«Закачування газу в газові сховища пов`язане з виникненням додаткових фінансових потреб «Нафтогазу» на покриття касових розривів, але оскільки газ закачується, не споживається і платників немає, необхідно залучати кредитні ресурси», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України на засіданні РНБО заявив, що травневий платіж за російський газ буде перераховано «Газпрому» за рахунок емісії у розмірі 3,8 млрд. грн.

За словами Президента, газові борги України за травень становлять 157 млн. дол. за спожитий газ і майже 500 млн. дол. – за газ, закачаний в підземні газові сховища.

Разом з тим, 5 червня міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН заявив, що кошти на оплату російського газу, спожитого і закачаного Україною в підземні сховища газу в травні, у розмірі 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України» одержить як кредит "Ощадбанку".

Того ж дня, 5 червня, Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що виділення кредиту у розмірі 3,8 млрд. грн. «Нафтогазу» для оплати за газ відбудеться без збільшення гривневої маси всередині країни, тобто «без запуску друкарського верстата».

«Йдеться про кредитування за участю Національного банку у встановленому законом порядку. Йдеться про кредит, який буде одержано з боку Національного банку. Національний банк, відповідно, віддає кредит банку, який має право кредитувати господарюючі суб`єкти, і за рахунок збільшення статутного фонду цього банку ("Ощадбанк" – УНІАН) питання буде вирішено. Це чисте кредитування, це і є емісія ресурсів у компанію НАК «Нафтогаз України», оскільки, на жаль, іншого шляху немає», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Вчора, 9 червня, Віктор ЮЩЕНКО знову заявив, що для розрахунку з Росією за газ було проведено емісію у розмірі 3,8 млрд. грн. За його словами, для розрахунку за газ інших засобів у державі не було, немає їх і зараз.