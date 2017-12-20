У МЗС Німеччини висловили стурбованість через відкликання Росією своїх офіцерів із СЦКК

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння тим, що Росія виводить своїх представників зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив речник німецького зовнішньополітичного відомства Райнер Бройль.

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За його словами, рішення російської сторони може мати "вагомі наслідки для цивільного населення у районах конфлікту на сході України".

Бройль додав, що СЦКК відіграє важливу роль для забезпечення моніторингу порушень перемир'я, розмінування та відбудови критично важливої інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні покинути Україну через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю і координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

Сьогодні раніше представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко пропонує посилити склад СЦКК на Донбасі представниками Німеччини та Франції.