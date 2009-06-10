Кого підтримає БЮТ на посаду міністра оборони

Фракція Блоку Юлії Тимошенко підтримає кандидата на посаду міністра оборони, якщо він буде професіоналом, а не «солдафоном».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

«Нехай Президент визначиться. Тоді ми розглянемо на фракції і приймемо своє рішення», - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, «якщо це буде професіонал, якщо це не буде солдафон, який виконує президентські команди на ура, не думаючи про наслідки, БЮТ може позитивно розглянути це питання».

Коментуючи інформацію про можливе призначення на цю посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ, С.МІЩЕНКО зауважив, що не впевнений у спроможності людини з медичною освітою очолювати Міністерство оборони.