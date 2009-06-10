Ющенко думає, що Тимошенко готує новий «блокбастер»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає керівників областей напрацювати спільний план дій до кінця 2009 року, оскільки уряд «пішов у політику».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та головою Ради міністрів АРК Крим.

Президент підкреслив, що необхідно розробити план дій, в якому, серед іншого, передбачити питання повернення боргів з зарплат, припинити тотальне невиконання урядом соціальних програм, а також припинити блокування з боку Кабінету міністрів програм розвитку.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні губернатори та місцева влада в цілому мають стати ключовими фігурами в організації повсякденного життя в країні.

«Ви повинні розуміти, що уряд пішов у політику, а парламент з неї не виходив», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сьогодні сподіватись на те, що парламент ухвалить програму розвитку, не можна. «Очікувати від парламенту українського прориву – це порожні слова про правила гри. З такими провідниками, як ці політичні сили, які сьогодні представляють владу в Україні, неможливо в парламенті зробити концентровану, сильну, національну політику», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що відсутність більшості в парламенті свідчить про те, що програму національного розвитку ухвалювати нікому. «Йде щоденна імпровізація. В уряді немає власної економічної програми. Український прорив, я так розумію, вже завершився. Я думаю, що ми станемо свідками другого українського прориву як блокбастер – український прорив-2. Все це суєта, все це несерйозно», - сказав Президент.