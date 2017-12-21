США включили екс-командира київського "Беркута" Кусюка в санкційний список

США включили екс-командира київського спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергія Кусюка у санкційний список, які порушили права людини чи є корупціонерами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного департаменту США, передає Голос Америки.

Читайте такожРосія відмовила в екстрадиції екс-беркутівця Кусюка - ГПУЗазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила новий режим санкцій, спрямований проти порушників прав людини та корумпованих осіб в всьому світі. Спираючись на глобальний «закон Магнітського» про відповідальність за зловживання правами людини, прийнятий Конгресом минулого року, Трамп 21 грудня підписав розпорядження (указ) про оголошення надзвичайної ситуації щодо серйозних порушень прав людини та корупції в усьому світі та санкцій щодо суб'єктів, що вчинили ці злочинні дії.

У додатку до цього указу президент запровадив санкції стосовно 13 грубих порушників прав людини та корумпованих осіб.

Крім того, Управління іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти ще 39 приватних та юридичних осіб згідно з новим указом.

Таким чином, всі активи в межах юрисдикції США фізичних та юридичних осіб, включених до додатку до указу або визначені ОFAC, блокуються, й американським особам забороняється вести з ними трансакції.

Серед внесених до санкційного списку осіб - Сергій Кусюк.

Як зазначається у повідомленні Держдепу, спеціальна слідча група з розслідування злочинів проти активістів Майдану, встановила, що Кусюк керував нападом на мирних демонстрантів 30 листопада 2013 року, а багато хто зі 290 бійців «Беркута», які перебували під його керівництвом, брали участь у побитті активістів. Генеральна прокуратура України також заявляла, що він брав участь у вбивстві активістів на Майдані в лютому 2014 року. Потім Кусюк втік з України і зараз перебуває у Москві, де брав участь у розгоні демонстрантів у червні 2017 року.

До списку, серед інших, також внесено сина генпрокурора РФ Артема Чайку, доньку колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова - Гульнару та екс-президента Гамбії.

Як повідомляв УНІАН, після Євромайдану екс-керівник столичного спецпідрозділу "Беркут" Кусюк втік до Криму.

16 червня 2017 року керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Кусюку повідомлено про підозру у 7 кримінальних провадженнях, зокрема, щодо побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року, побиття й затримання «автомаданівців» і розстріли людей у центрі столиці 18-20 лютого 2014 року.

13 червня 2017 року стало відомо, що Кусюк керував бійцями спецпідрозділу ОМОН на антикорупційному мітингу у Москві 12 червня.

Кусюка оголошено в розшук, однак Росія відмовила Україні в його екстрадиції.