Екс-командирові "Беркута" Кусюку повідомили про підозру в 7 справах – Горбатюк

Прокуратура повідомила про підозру у 7 кримінальних провадженнях екс-командиру київського спецпідрозділу МВС "Беркуту" Сергію Кусюку.

Про це керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Стосовно колишнього командира полку київського "Беркуту" є цілий ряд кримінальних проваджень. Якщо брати загалом, йому повідомлено про підозру у 7 кримінальних провадженнях. Перший епізод ще у 2010 році - затримання та застосування насильства під час подій так званої виставки "Волинська різанина", також це події 25 листопада, події 30 листопада. Це й події організації з побиття й затримання "автомаданівців", і безпосередньо події 18-20 лютого", - повідомив Горбатюк.

Він зазначив, що за цими підозрами Кусюка оголошено в розшук, а також направлено клопотання до РФ з проханням про його затримання та екстрадицію.

У той же час, за словами Горбатюка, РФ поки не надала жодної інформації щодо Кусюка.

Як повідомляв УНІАН, після Євромайдану керівник столичного спецпідрозділу "Беркут" Кусюк втік до Криму.

13 червня 2017 року стало відомо, що Кусюк керував бійцями спецпідрозділу ОМОН на антикорупційному мітингу у Москві 12 червня.