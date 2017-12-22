"3 січня всі відпочивають, сплять": Саакашвілі емоційно відреагував на перенесення дати суду (відео)

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції прокуратури про перегляд рішення Печерського суду про обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі.

Після того, як судді залишили зал засідання, Саакашвілі зробив низку заяв, передає InfoResist.

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"До суддів претензій немає, тому що не надали їм матеріали. Чому не передали документи? Але 3 січня всі відпочивають, сплять. Світ не буде стежити за подіями. Приймуть, що захочуть", — заявив Саакашвілі, коментуючи рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Генпрокуратура оскаржила це рішення Печерського суду.