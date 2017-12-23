Держдеп заявив про надання Україні "посилених оборонних можливостей"

Прес-служба Держдепартаменту США після повідомлень у ЗМІ про наміри Трампа схвалити поставки в Україну протитанкових ракет заявила, що Штати поставлять Україні "посилені оборонні можливості".

Як передає Reuters з посиланням на відповідну заяву, на такий крок Вашингтон йде для допомоги Україні у відбитті атак проросійських сепаратистів у східній частині країни.

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«Наша допомога носить виключно оборонний характер, і, як ми завжди говорили, Україна є суверенною державою і має право захищатися», - йдеться в заяві департаменту.

Зазначається, що рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому не уточнюється, про які саме «посилені оборонні можливості» йде мова.

Раніше видання ABC News з посиланням на численні джерела в Державному департаменті США повідомило, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України.

Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.