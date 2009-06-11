Вибух на «Лук’янівській»: Черновецький дорікає Пилипишину

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у зв`язку із вибухом поблизу станції метро «Лук’янівська» дав доручення провести ретельну перевірку МАФів, які реалізують продовольчі та непродовольчі товари населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Безвідповідальність власників кіосків, недбале ставлення до своїх обов`язків і корупція у контролюючих органах районної влади призводить до жахливих наслідків. Відсутність належного контролю та недотримання правил безпеки призводять до того, що у небезпеці опиняються життя киян».

Мер Києва наголосив, що даний випадок буде ретельно розслідуваний і винні будуть покарані.

«Ми не залишимо без уваги цей випадок. Буде проведено ретельне розслідування вибуху і всіх винних у цій події буде покарано, незважаючи на статуси і посади», – підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова наголосив на відсутності належного контролю з боку районної влади над діяльністю та дотриманням техніки безпеки у МАФах.

«Районним чиновникам усіх рівнів, перш за все, слід думати про людей, їх благополуччя та безпеку, а не про власний спокій або примарні політичні перспективи. Якби їх робота була спрямована на це, то подібних трагічних подій не було б ні у Шевченківському районі, ні у будь-якому іншому районі столиці», – заявив мер Києва.

Як повідомлялось, 10 червня о 18.30 у кіоску з продажу тютюнових виробів по вулиці Мельникова,1 поблизу станції метро «Лук’янівська» стався вибух балону з пропан-бутановою сумішшю, який використовувався для обігріву приміщення кіоску в холодну пору року. Внаслідок вибуху постраждали двоє продавців і троє перехожих.