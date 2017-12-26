"Різдвяне перемир’я": бойовики обстріляли сили АТО в двох напрямках

Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр АТо в Facebook.

"На Донецькому напрямку, близько 19.00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. 5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА.

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"Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що бойовики в порушення "різдвяного перемир’я" понад годину обстрілювали передмістя Авдіївки з гранатометів.