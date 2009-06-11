ВР не підтримала проект збереження комплексу Києво-Печерської Лаври

Верховна Рада України не підтримала проект постанови “Про збереження комплексу Києво-Печерської Лаври та подальший розвиток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 221 (при необхідних 226 - УНІАН) із 428 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачалось рекомендувати Кабінету міністрів України, Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації передати весь комплекс Києво-Печерської Лаври у державну власність та до сфери управління Міністерства культури і туризму України.

Крім того, пропонувалось переглянути доцільність перебування та відселити з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника установи й заклади, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з виконанням статутних завдань Заповідника, а їх існування на території Києво-Печерської Лаври не можна вважати історично зумовленим.

Також передбачалось розглянути можливість включення до структури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Музею книги та друкарства України, Державної історичної бібліотеки України та інших музеїв з метою створення єдиного музейного комплексу на території Києво-Печерської Лаври, а також поновити персональний склад Наглядової ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, замінивши державних службовців фахівцями у сфері охорони культурної спадщини.