Тимошенко готова була відмовитись від президентських амбіцій

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що у разі об’єднання політичних сил готова була відмовитися від участі у чергових президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю «5 каналові».

«Я не один раз демонструю, що служіння країні для мене вище, ніж будь-які посади, ніж будь-які найвищі президентські амбіції. Я це продемонструвала у 2004 році, коли підтримала ЮЩЕНКА і не пішла на виборчу кампанію, і зараз я можу продемонструвати те саме заради України, і я хотіла це робити”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Але, за її словами, “інша сторона наполягала на певних гарантіях, що Президент гарантовано буде від їх команди”. “Тобто, або вибори Президента в парламенті, а коли ми з цим не погодилися, нам запропонували обмеження вікового цензу для Президента на рівні 50 років», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що у разі погодження всіх позицій щодо конституційних ініціатив та антикризової економічної програми вона готова була, як і в 2004 році, відмовитися від балотування на президентську посаду.

«Я відмовлялася один раз і другий заради країни готова була. Причому знаючи, що шанси на перемогу просто визначальні і переконливі”, - відзначила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на те, що «не один раз» поводить себе жертовно «заради того, щоб країна жила спокійно». «Я й далі буду це робити. І не проблема відмовитися від якихось повноважень. Проблема одна: як консолідувати 300 голосів в парламенті, коли всі великі, коли всі з амбіціями, коли кожен зі своїм політичним прапором і своєю напівідеологією. От як об’єднати все це і як дати Україні якість і результат. Ось чим я переймаюся», - додала глава уряду.