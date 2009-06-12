Черномирдін: спасибі вам за все

Пріоритетним напрямком для Російської Федерації є розвиток відносин із державами-учасниками СНД, у тому числі й з Україною, яка як і раніше є стратегічним партнером РФ.

Про це заявив екс-посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, виступаючи у четвер у Києві на прийомі на честь державного свята - Дня Росії (відзначається 12 червня).

"Україна як і раніше є нашим стратегічним партнером. Підтвердженням цьому стало рішення російського керівництва про пролонгацію основоположного двостороннього документа - договору про дружбу, співпрацю та партнерство", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, повідомляє РІА «Новости» .

Він констатував, що водночас є моменти, які ускладнюють російсько-українські відносини. "Скажу відверто, що для Росії неприйнятні плани просування військової інфраструктури Організації Північноатлантичного договору до наших кордонів. Напругу створюють і спроби фальсифікації спільної історії на шкоду інтересам Росії", - сказав екс-посол.

Проте, за словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, у російсько-українських відносин хороші перспективи, й перш за все, це стосується економічної сфери. "Росія та Україна можуть і повинні спільно протидіяти кризовим явищам. Нам не можна допустити скорочення науково-технічної й промислової кооперації. Навпаки, треба зробити все для підтримки наукоємких галузей", - сказав він.

Як передає російський телеканал «Вести» В.ЧЕРНОМИРДІН, йдучи з посади посла Росії, подякував Україні й висловив надію, що ця країна знайде свій шлях виходу з економічної кризи.

"Моє перебування тут закінчується, але я не шкодую про проведені в Україні роки. Спасибі вам за все», - сказав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що виповнилося 8 років із моменту його перебування в Україні в ранзі посла Росії. "30 травня цього року виповнилося рівно 8 років, як я працюю в Україні. Я вдячний долі й керівництву за те, що так сталося в моєму житті. Тому, закінчуючи своє служіння, я веду з собою велику спадщину: любов і дружбу", - підкреслив він.

Крім того, екс-посол висловив надію, що дві країни знайдуть свій шлях виходу з фінансово-економічної кризи. "Росіяни швидко запрягають і швидко їдуть... Але українці щось довго їдуть. Я сподіваюся, що як Росія, так і Україна знайдуть свій шлях виходу з економічної кризи", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив В.ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні.

Цим же указом В.ЧЕРНОМИРДІНА призначено радником Президента РФ, на нього покладено обов`язки спеціального представника Президента з питань економічного співробітництва з державами СНД.