Оприлюднено проект закону Порошенка про Антикорупційний суд

Оприлюднено текст проекту закону про Вищий антикорупційний суд, поданого у Верховну Раду президентом України Петром Порошенком. З документом можна ознайомитись на сторінці законопроекту на офіційному сайті парламенту.

У матеріалах законопроекту зазначається, що цей документ визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності. Також законопроектом передбачається поширити юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на всю територію України.

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«При цьому пропонується утриматися від запровадження на місцевому рівні антикорупційних судів, у місцевих або апеляційних судах – посад антикорупційних суддів чи на місцях – слідчих суддів у антикорупційних кримінальних провадженнях, ураховуючи можливе завантаження та ризик впливу регіональних еліт. Тож законопроектом не передбачено розміщення палат Вищого антикорупційного суду, окремих його суддів у різних населених пунктах», - йдеться в матеріалах проекту закону.

Зазначається також, що прийняття закону України "Про Вищий антикорупційний суд" потребуватиме внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про судоустрій і статус суддів України", "Про Вищу раду правосуддя".

Крім того, наразі документом визначено, що витрати, пов’язані з реалізацією положень закону, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

8 грудня у МВФ закликали Верховну Раду ухвалити законопроект про Антикорупційний суд як першочерговий.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

22 грудня Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.