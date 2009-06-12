Експерт: в Україні виникає «безпосоліє»

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає звільнення Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Росії в Україні знаковою подією для українсько-російських відносин.

Про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

“Це знакова подія не лише для українсько-російських відносин, а певною мірою і для України”, - сказав він.

Політолог вважає В.ЧЕРНОМИРДІНА «цікавим феноменом». “ЧЕРНОМИРДІН - це більше, ніж посол, це велике політекономічне і навіть лінгвістичне явище, яке варте того, щоб його вивчати і далі. Це дуже неординарна людина, яка була знаковою і для своєї політичної епохи в Росії, і для українсько-російських відносин”, - сказав він.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що “ера ЧЕРНОМИРДІНА” припала на зміну політичних епох і в Україні, і в Росії. “ЧЕРНОМИРДІН як якийсь місток між політикою 90-х, яка здається такою давньою, такою архаїчною, несхожою на нинішню політику як у нас в Україні, так і в Росії, а от ЧЕРНОМИРДІН поєднував ту політику з нинішньою”, - додав В.ФЕСЕНКО.

На переконання політолога, рівноцінної заміни В.ЧЕРНОМИРДІНУ немає. “В Україні виникає цікавий феномен, я б назвав його російською мовою “безпосоліє”. Напередодні президентських виборів немає посла США в Україні, немає і не буде посла Росії в Україні. Що це таке? Чи США та Росія не знають, що робити з Україною і поки чекають?”, - запитав В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив В.ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні.

Цим же указом В.ЧЕРНОМИРДІНА призначено радником Президента РФ, на нього покладено обов`язки спеціального представника Президента з питань економічного співробітництва з державами СНД.